Ricordare il giorno della memoria è un dovere, ma quanta retorica (Di giovedì 28 gennaio 2021) di Biagio Maimone Ogni anno si rievoca, attraverso il giorno della memoria, l’olocausto del popolo ebreo, vittima della violenza dei nazisti. Ricordarlo certamente è un dovere, ma un solo giorno all’anno non basta, altrimenti è pura retorica Occorre inneggiare al valore della democrazia ogni giorno, dimostrare a chi dipinge provocatoriamente svastiche sui muri che non ha compreso cosa significhi il valore della vita degli altri e neanche della propria vita, in quanto pervaso dal sentimento dell’odio che acceca. Quindi, occorre diffondere la pedagogia dell’Amore, della Fraternità, della Pace, in tutti i modi, in tutti i luoghi, in ogni scuola, in ogni chiesa. E, ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 28 gennaio 2021) di Biagio Maimone Ogni anno si rievoca, attraverso il, l’olocausto del popolo ebreo, vittimaviolenza dei nazisti. Ricordarlo certamente è un, ma un soloall’anno non basta, altrimenti è puraOccorre inneggiare al valoredemocrazia ogni, dimostrare a chi dipinge provocatoriamente svastiche sui muri che non ha compreso cosa significhi il valorevita degli altri e neanchepropria vita, in quanto pervaso dal sentimento dell’odio che acceca. Quindi, occorre diffondere la pedagogia dell’Amore,Fraternità,Pace, in tutti i modi, in tutti i luoghi, in ogni scuola, in ogni chiesa. E, ...

