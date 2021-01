Riconoscete questo bambino? Oggi è un famoso personaggio televisivo (Di giovedì 28 gennaio 2021) Riconoscete questo bambino così sorridente in foto? E’ un famosissimo personaggio televisivo. Un indizio? E’ un ballerino! Ha pubblicato nelle ultime ore, nelle sue Instagram story, uno scatto di sé da bambino. Nessuno l’aveva mai visto così piccolo: il famoso personaggio televisivo risponde ad un utente, spiegando che vorrebbe rivivere la sua infanzia. E così, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 28 gennaio 2021)così sorridente in foto? E’ un famosissimo. Un indizio? E’ un ballerino! Ha pubblicato nelle ultime ore, nelle sue Instagram story, uno scatto di sé da. Nessuno l’aveva mai visto così piccolo: ilrisponde ad un utente, spiegando che vorrebbe rivivere la sua infanzia. E così, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

cri_tedo77 : RT @getoveritquick: La verità? Se non riconoscete il talento di questo ragazzo, il problema siete voi e non lui. #tzvip #sovip #gfvip #TZL… - AlessiofFratini : RT @getoveritquick: La verità? Se non riconoscete il talento di questo ragazzo, il problema siete voi e non lui. #tzvip #sovip #gfvip #TZL… - getoveritquick : La verità? Se non riconoscete il talento di questo ragazzo, il problema siete voi e non lui. #tzvip #sovip #gfvip… - Fiorexx5 : RT @33Peccatrici33: #merculedì Vediamo se riconoscete questo culo.... #69position #asshot #AssHole #Pussy - AntosteCp : RT @33Peccatrici33: #merculedì Vediamo se riconoscete questo culo.... #69position #asshot #AssHole #Pussy -

Ultime Notizie dalla rete : Riconoscete questo Riconoscete questo bambino? Oggi è un famoso personaggio televisivo SoloGossip.it Lo riconoscete? Lo sguardo è proprio il suo, è l’amatissimo ‘giudice’ da piccolo

E' proprio lui, l'amatissimo giudice si mostra in una foto dolcissima, quando ancora era una bambino, col suo sguardo tenero.

Riconoscete quest’uomo anziano? Piccolo indizio: è un famoso cantante

Avete riconosciuto l'anziano in questa fotografia? E' un giovanissimo e famoso cantante! Il filtro 'speciale' ha mandato tutti i fan in tilt.

E' proprio lui, l'amatissimo giudice si mostra in una foto dolcissima, quando ancora era una bambino, col suo sguardo tenero.Avete riconosciuto l'anziano in questa fotografia? E' un giovanissimo e famoso cantante! Il filtro 'speciale' ha mandato tutti i fan in tilt.