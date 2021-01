Ricerca Ceinge | Il virus dell’herpes? Utile per combattere il cancro alla mammella

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 28 gennaio 2021) IlHerpes simplex si può utilizzare per generare farmaci biologici ad attività oncolitica su carcinomi mammari Her2-negativi, di cui fanno anche parte i cosiddetti tumori dellatriplo-negativi (Tnbc). È quanto hanno svelato gli studi che da circa 5 anni a questa parte portano avanti itori del-Biotecnologie avanzate di Napoli e del Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche dell’Università Federico II, guidati da Nicola Zambrano, professore di Biologia molecolare, che nei laboratori del Centro di via Gaetano Salvatore lavoramessa a punto proprio di nuove tecnologie per la selezione e la produzione di farmaci biologici per sperimentazioni precliniche. Gli studiosi hanno generato, in collaborazione con la NousCom SRL, unerpetico ...