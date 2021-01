Riapertura scuole superiori, dove si rientra il 1° febbraio. Regioni rosse in Dad, gli ultimi aggiornamenti (Di giovedì 28 gennaio 2021) Da lunedì 1°febbraio ritornano in classe gli studenti delle superiori della Puglia, Calabria, Basilicata, Sardegna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Campania. Già in classe invece gli studenti di Toscana, Abruzzo, Valle d'Aosta, Piemonte, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Molise, Umbria, Lazio, Liguria, Bolzano e Trento. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 28 gennaio 2021) Da lunedì 1°ritornano in classe gli studenti delledella Puglia, Calabria, Basilicata, Sardegna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Campania. Già in classe invece gli studenti di Toscana, Abruzzo, Valle d'Aosta, Piemonte, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Molise, Umbria, Lazio, Liguria, Bolzano e Trento. L'articolo .

