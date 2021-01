Rho-Monza chiusa sabato 30 per lavori alla segnaletica stradale

(Di giovedì 28 gennaio 2021)30 gennaio, dalle 6 alle 17, la A52, ex Rho-, resteràin entrambe le direzioni per consentire iper la nuova. La carreggiata Nord (in direzione Rho) sarànel tratto compreso tra lo svincolo con la SS.35 dei Giovi (nel Comune di Paderno Dugnano) e lo svincolo di Novate centro td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Sabato 30 gennaio, dalle 6 alle 17, la A52, ex Rho-Monza, resterà chiusa in entrambe le direzioni per consentire i lavori per la nuova segnaletica.