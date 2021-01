Returnal brutte notizie | l' esclusiva PS5 è stata rinviata

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Housemarque ha annunciato su Twitter che la data di lancio diposticipata al 30 aprile 2021, essendooriginariamente annunciata per il lancio il 19 marzo su PS5. L'annuncio recita quanto segue: "Sony Interactive Entertainment e Housemarque hanno deciso di spostare la data di uscita per dare al team più tempo per continuare a perfezionare il gioco al livello di qualità che i giocatori si aspettano da Housemarque".è un gioco d'azione dinamico in cui il personaggio principale si ritrova in un loop temporale dopo un incidente su un pianeta sconosciuto. Dopo ogni morte, ricomincia dall'inizio. Non stiamo parlando di un ritardo significativo come è stato il caso di Hogwarts Legacy e Gollum, giusto per citarne un paio, ma resta comunque un peccato per i fan che dovranno aspettare ancora un ...