Renzi: “Su di noi fango per 15 giorni. No alle elezioni, ci dicano se ci vogliono nella maggioranza”. Telefonata con Conte (Di giovedì 28 gennaio 2021) Crisi di governo, le parole di Renzi dopo le consultazioni: “Prima decidiamo dove andare, poi capiremo con chi. L’ho detto anche al premier dimissionario”. La crisi di governo entra nel vivo con il passaggio di Matteo Renzi e di Italia Viva al Quirinale per il confronto con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel secondo giorno di consultazioni. Nel punto stampa al termine del colloquio con Mattarella Matteo Renzi non ha fatto nomi, ha ribadito che la decisione di ritirare le ministre è figlia della difesa delle proprie idee e ha definito vergognosa la caccia alle singole persone, facendo riferimento alla caccia ai costruttori per puntellare la maggioranza senza i voti di Italia Viva Crisi di governo, Renzi: “A Mattarella abbiamo espresso la preoccupazione non per ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 28 gennaio 2021) Crisi di governo, le parole didopo le consultazioni: “Prima decidiamo dove andare, poi capiremo con chi. L’ho detto anche al premier dimissionario”. La crisi di governo entra nel vivo con il passaggio di Matteoe di Italia Viva al Quirinale per il confronto con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel secondo giorno di consultazioni. Nel punto stampa al termine del colloquio con Mattarella Matteonon ha fatto nomi, ha ribadito che la decisione di ritirare le ministre è figlia della difesa delle proprie idee e ha definito vergognosa la cacciasingole persone, facendo riferimento alla caccia ai costruttori per puntellare lasenza i voti di Italia Viva Crisi di governo,: “A Mattarella abbiamo espresso la preoccupazione non per ...

StefanoFeltri : Qualche demente su Twitter pensa che noi ci indigniamo perché Renzi gudagna milioni. Buon per lui, ma è una notizia… - TgLa7 : #crisidigoverno, Renzi: in Parlamento scandalo gruppi improvvisati. Noi abbiamo rinunciato a poltrone per far prev… - Agenzia_Ansa : 'Abbiamo rinunciato alle poltrone per far prevalere le idee e in Parlamento assistiamo a un autentico scandalo'. L… - ObsoletusH : @Silvana52809292 è difficile per noi immaginarlo, ma vi sono persone molto interessate a una posizione di potere. R… - GiuseppeDelll : RT @LaNotiziaTweet: La crisi opera di #Renzi e dei poteri forti. Ma noi non molliamo. Parla l’eurodeputato #M5S, @DinoGiarrusso: 'Manovre i… -