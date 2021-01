Renzi: ‘Serve governo presto, meglio se politico ‘ (Di giovedì 28 gennaio 2021) Alessandro Nunziati “Andare ad elezioni sarebbe un errore per l’Italia, rischiamo di perdere l’appuntamento con il recovery. Occorre un governo presto e abbiamo dato disponibilità al presidente per individuare le soluzioni più opportune, preferiamo un governo politico che istituzionale ma siamo disponibili anche a un governo istituzionale”. Così Matteo Renzi al termine delle consultazioni. “La caccia al singolo parlamentare – ha osservato – è indecorosa, si è fatto credere che con un voto o due si affrontasse la crisi. Iv è esattamente l’opposto come dimostrano le nostre ministre che si sono dimesse”.”Iv ha espresso al presidente della Repubblica la preoccupazione non già per la crisi politica ma sanitaria, economica ed educativa del Paese dopo la pandemia. C’è chi pensa di far ... Leggi su improntaunika (Di giovedì 28 gennaio 2021) Alessandro Nunziati “Andare ad elezioni sarebbe un errore per l’Italia, rischiamo di perdere l’appuntamento con il recovery. Occorre une abbiamo dato disponibilità al presidente per individuare le soluzioni più opportune, preferiamo unche istituzionale ma siamo disponibili anche a unistituzionale”. Così Matteoal termine delle consultazioni. “La caccia al singolo parlamentare – ha osservato – è indecorosa, si è fatto credere che con un voto o due si affrontasse la crisi. Iv è esattamente l’opposto come dimostrano le nostre ministre che si sono dimesse”.”Iv ha espresso al presidente della Repubblica la preoccupazione non già per la crisi politica ma sanitaria, economica ed educativa del Paese dopo la pandemia. C’è chi pensa di far ...

