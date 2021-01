Renzi: “No incarico a Conte ora”. Il “volto scuro” di Zingaretti, alta tensione nel Pd (Di giovedì 28 gennaio 2021) Dopo le consultazioni è di poche parole: esce dalla sala del Quirinale rifiutando domande, un atto inconsueto. Ma il motivo è subito spiegato "Il Pd lo ha scoperto da Sergio Mattarella che Italia Viva ha detto no per ora a un altro governo guidato da Conte". E nel Pd la tensione è salita alle stelle. Volti cupi quelli della delegazione dem dopo le consultazioni in Quirinale. L'ennesimo affondo di Matteo Renzi mette a dura prova la pazienza del Pd, ma dal Nazareno per ora evitano lo scontro aperto. Il leader di Iv sale al Quirinale subito prima dei democratici e consegna a Sergio Mattarella indicazioni che sembrano l'ennesima mano di poker: "No incarico a Conte ora, sì a un mandato esplorativo". Un messaggio fatto filtrare ai giornalisti dopo una conferenza stampa al Quirinale che gli alleati hanno ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 28 gennaio 2021) Dopo le consultazioni è di poche parole: esce dalla sala del Quirinale rifiutando domande, un atto inconsueto. Ma il motivo è subito spiegato "Il Pd lo ha scoperto da Sergio Mattarella che Italia Viva ha detto no per ora a un altro governo guidato da". E nel Pd laè salita alle stelle. Volti cupi quelli della delegazione dem dopo le consultazioni in Quirinale. L'ennesimo affondo di Matteomette a dura prova la pazienza del Pd, ma dal Nazareno per ora evitano lo scontro aperto. Il leader di Iv sale al Quirinale subito prima dei democratici e consegna a Sergio Mattarella indicazioni che sembrano l'ennesima mano di poker: "Noora, sì a un mandato esplorativo". Un messaggio fatto filtrare ai giornalisti dopo una conferenza stampa al Quirinale che gli alleati hanno ...

