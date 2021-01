Renzi in Arabia Saudita elogia il principe Mohammed bin Salman: “Con vostra leadership il regno può avere un ruolo cruciale” – Video (Di giovedì 28 gennaio 2021) Mentre in Italia erano in corso le consultazioni al Quirinale, il Future Investment Initiavie Institute mandava in onda in diretta streaming, con in realtà alcune parti registrate, la conferenza alla quale il leader di Italia Viva ha partecipato in qualità di membro del board della Fondazione, ente istituito per decreto dal re dell’Arabia Saudita e che ha dovuto, proprio per poter salire al colloquio son Sergio Mattarella oggi. L’intervento dell’ex presidente del Consiglio è di fatto un’intervista al principe Mohammed bin Salman, MBS, vicepremier e futura guida del Paese. L’Arabia viene dipinta da Renzi come culla del “neo-Rinascimento”, nome, tra l’altro, dell’evento della Fondazione ispirato proprio dal leader di Italia Viva. “Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Mentre in Italia erano in corso le consultazioni al Quirinale, il Future Investment Initiavie Institute mandava in onda in diretta streaming, con in realtà alcune parti registrate, la conferenza alla quale il leader di Italia Viva ha partecipato in qualità di membro del board della Fondazione, ente istituito per decreto dal re dell’e che ha dovuto, proprio per poter salire al colloquio son Sergio Mattarella oggi. L’intervento dell’ex presidente del Consiglio è di fatto un’intervista albin, MBS, vicepremier e futura guida del Paese. L’viene dipinta dacome culla del “neo-Rinascimento”, nome, tra l’altro, dell’evento della Fondazione ispirato proprio dal leader di Italia Viva. “Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie ...

