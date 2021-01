Renzi, il leader di Italia Viva attacca: “Basta populismo, torni la politica” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Renzi in una diretta Facebook spiega le proprie ragioni in merito alla crisi politica che il Paese sta vivendo: il leader di Italia Viva – il principale responsabile della crisi dell’Esecutivo secondo i partiti di maggioranza – fa chiarezza. Renzi chiama a raccolta il proprio partito: prima di andare da Mattarella per le consultazioni, il L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 28 gennaio 2021)in una diretta Facebook spiega le proprie ragioni in merito alla crisiche il Paese sta vivendo: ildi– il principale responsabile della crisi dell’Esecutivo secondo i partiti di maggioranza – fa chiarezza.chiama a raccolta il proprio partito: prima di andare da Mattarella per le consultazioni, il L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Il segretario leghista: "O c'è un governo serio che si dà alcuni punti da portare avanti e li fa, o sennò io al governo con Zingaretti, Renzi, Di Maio non vedrei cosa potrei farci" ...

Renzi torna a parlare della crisi politica: il leader di Italia Viva spiega le ragioni della rottura con Conte in diretta Facebook.

