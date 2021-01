Renzi dimentica l'assassinio di Khashoggi: 'L'Arabia Saudita sarà il centro del nuovo Rinascimento' (Di giovedì 28 gennaio 2021) Che cosa fa Renzi in questi giorni mentre la crisi politica da lui innescata arriva all'atto finale, con le consultazioni dei gruppi di partito dal Presidente Mattarella? Il leader di Italia Viva è ... Leggi su globalist (Di giovedì 28 gennaio 2021) Che cosa fain questi giorni mentre la crisi politica da lui innescata arriva all'atto finale, con le consultazioni dei gruppi di partito dal Presidente Mattarella? Il leader di Italia Viva è ...

Renzi, mentre in Italia c'è il caos, dialoga affabilmente con il principe saudita Mohammed bin Salman, presunto mandante del brutale omicidio del giornalista Jamal Khashoggi.

