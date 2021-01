Renzi come i bambini viziati. I 5 Stelle non rinunciano a Conte. Parla il grillino Dessì: “Sì a un nuovo patto di legislatura. Matteo vuole Di Maio premier? È un’altra trappola” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Avanti con Giuseppe Conte senza se e senza ma. Il senatore del Movimento cinque Stelle Emanuele Dessì non ha dubbio alcuno su quale sia la strada maestra che il Movimento (e la maggioranza tutta) deve seguire in questo delicato momento politico e all’alba di una nuova – e fondamentale – giornata di consultazioni. “Non c’è uno straccio di motivazione politica per cui l’Italia debba fare a meno di Conte, un presidente che ha ottenuto importanti risultati in Europa, ha gestito la pandemia al meglio ed è per questo amato in Italia”. Resta il fatto che è in corso una crisi e che, dunque, qualcuno non vuole più Conte… Lei capisce, però, che i motivi di questa crisi non sono chiari a nessuno? Stiamo Parlando di una crisi nata dalle manie di persecuzioni di un uomo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 28 gennaio 2021) Avanti con Giuseppesenza se e senza ma. Il senatore del Movimento cinqueEmanuelenon ha dubbio alcuno su quale sia la strada maestra che il Movimento (e la maggioranza tutta) deve seguire in questo delicato momento politico e all’alba di una nuova – e fondamentale – giornata di consultazioni. “Non c’è uno straccio di motivazione politica per cui l’Italia debba fare a meno di, un presidente che ha ottenuto importanti risultati in Europa, ha gestito la pandemia al meglio ed è per questo amato in Italia”. Resta il fatto che è in corso una crisi e che, dunque, qualcuno nonpiù… Lei capisce, però, che i motivi di questa crisi non sono chiari a nessuno? Stiamondo di una crisi nata dalle manie di persecuzioni di un uomo ...

StefanoFeltri : +++ Che faceva Matteo Renzi mentre Conte rassegnava le dimissioni? Faceva soldi, come ha scoperto @emifittipaldi ++… - StefanoFeltri : Come ci è finito Renzi in Arabia saudita? Il gancio con la Future Investment Initiative è però un altro e si chiama… - ShooterHatesYou : Salta fuori che #Renzi fosse a Riad per fare da consulente in un organo della famiglia reale. C’è differenza tra a… - GiambaLibero : @Pincopanco999 Dice: 'Il M5S vuole le poltrone'. Dico: 'E certo che 'vuole le poltrone'. 'Avere le poltrone' vuol… - angelo_falanga : RT @emifittipaldi: Cristiano #Ronaldo ha rifiutato sei milioni di euro dall'Arabia Saudita che lo voleva come testimonial: 'Una scelta etic… -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi come Ecco come Renzi picchia Conte su Fincantieri-Stx Startmag Web magazine No, avvocato Conte, i liberali stanno a destra

Avvocato Giuseppe Conte, lei ha rivolto un appello alle forze politiche per ottenerne un appoggio al suo governo e segnatamente a quelle europeiste, ...

Governo, Renzi torna all'attacco: ''In Parlamento assistiamo a uno scandalo''

Matteo Renzi in un video su Facebook spara a zero contro il tentativo di allargare la maggioranza: ''Gruppi improvvisati uno scandalo''.

Avvocato Giuseppe Conte, lei ha rivolto un appello alle forze politiche per ottenerne un appoggio al suo governo e segnatamente a quelle europeiste, ...Matteo Renzi in un video su Facebook spara a zero contro il tentativo di allargare la maggioranza: ''Gruppi improvvisati uno scandalo''.