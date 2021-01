Renzi che bacia la pantofola al principe ereditario saudita (VIDEO) (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Vostra altezza, grazie, sono onorato di essere qui con voi a parlare di Rinascimento.” Comincia così il VIDEO in cui Matteo Renzi, in un inglese non esattamente oxfordiano, bacia la pantofola al principe ereditario saudita Mohammad bin Salman, figlio del Re Salman. Poco più di una settimana fa Renzi ha ritirato dal governo due ministre e un sottosegretario, lasciando sostanzialmente zoppo l’esecutivo. Tanto che, pochi giorni dopo il presidente del Consiglio avrebbe rassegnato le dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica. E a chi lo attaccava dicendo che non si crea instabilità politica durante una pandemia, lui rispondeva: “La democrazia non si ferma col virus”. Tutto liscio, o quasi. Almeno fino a che non si scopre che il leader di Italia ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Vostra altezza, grazie, sono onorato di essere qui con voi a parlare di Rinascimento.” Comincia così ilin cui Matteo, in un inglese non esattamente oxfordiano,laalMohammad bin Salman, figlio del Re Salman. Poco più di una settimana faha ritirato dal governo due ministre e un sottosegretario, lasciando sostanzialmente zoppo l’esecutivo. Tanto che, pochi giorni dopo il presidente del Consiglio avrebbe rassegnato le dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica. E a chi lo attaccava dicendo che non si crea instabilità politica durante una pandemia, lui rispondeva: “La democrazia non si ferma col virus”. Tutto liscio, o quasi. Almeno fino a che non si scopre che il leader di Italia ...

matteosalvinimi : Lavoro, pensioni, salute, scuola, vita vera. Spero che venerdì finisca il teatrino imbarazzante della compravendita… - petergomezblog : In piena crisi di governo Matteo Renzi vola a Riad per una conferenza di 20 minuti. È nel board di un ente saudita… - StefanoFeltri : Come ci è finito Renzi in Arabia saudita? Il gancio con la Future Investment Initiative è però un altro e si chiama… - BufalaBufla : @TeresaBellanova Certo che se Italia Viva non avesse aperto la crisi Conte non sarebbe stato costretto a perdere te… - margal63 : RT @mariotoscana196: Emerge chiaramente che l'obbiettivo unico di PD5S +LEU è la demolizione politica di MATTEO RENZI con annessione dei p… -