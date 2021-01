Renzi alla "Davos del deserto" con il principe Mbs: "Invidio il costo del lavoro in Arabia" (Di giovedì 28 gennaio 2021) In Arabia Saudita ci sono le condizioni perché sia la culla di un “neo-rinascimento”. Lo ha affermato l’ex premier e leader di Italia Viva, Matteo Renzi, conversando con l’erede al trono saudita, il principe Mohammed bin Salman, nel panel ‘Il futuro di Riad’ della Future Investment Initiative (Fii), l’iniziativa - ribattezzata la ‘Davos del deserto’ - che si chiude oggi a Riad. Rievocando come il Rinascimento sia nato a Firenze proprio dopo “la peste, una pandemia”, Renzi - che ha ricordato essere stato il sindaco del capoluogo toscano - ha sottolineato il ruolo chiave svolto in quell’epoca “dalle città, non dai Paesi”, tracciando un parallelo con l’ambizioso piano per Riad di Mohammed bin Salman, che punta sulla capitale per guidare la trasformazione economica del Paese. Quando nel ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 28 gennaio 2021) InSaudita ci sono le condizioni perché sia la culla di un “neo-rinascimento”. Lo ha affermato l’ex premier e leader di Italia Viva, Matteo, conversando con l’erede al trono saudita, ilMohammed bin Salman, nel panel ‘Il futuro di Riad’ della Future Investment Initiative (Fii), l’iniziativa - ribattezzata la ‘del’ - che si chiude oggi a Riad. Rievocando come il Rinascimento sia nato a Firenze proprio dopo “la peste, una pandemia”,- che ha ricordato essere stato il sindaco del capoluogo toscano - ha sottolineato il ruolo chiave svolto in quell’epoca “dalle città, non dai Paesi”, tracciando un parallelo con l’ambizioso piano per Riad di Mohammed bin Salman, che punta sulla capitale per guidare la trasformazione economica del Paese. Quando nel ...

