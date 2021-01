Renzi al Quirinale: 'Sosterremo anche un governo istituzionale'. E Zingaretti non risponde alle domande (Di giovedì 28 gennaio 2021) 'Non abbiamo fatto il nome di Conte': così il leader di Italia Viva dopo le consultazioni al Quirinale. Non chiude le porte a un eventuale rimpasto con Movimento 5 stelle e Partito Democratico Leggi su today (Di giovedì 28 gennaio 2021) 'Non abbiamo fatto il nome di Conte': così il leader di Italia Viva dopo le consultazioni al. Non chiude le porte a un eventuale rimpasto con Movimento 5 stelle e Partito Democratico

Agenzia_Ansa : #Consultazioni, #Renzi: 'No a un incarico subito a Giuseppe Conte, prima un mandato esplorativo a un'altra persona… - you_trend : ?? #Consultazioni, #Renzi al #Quirinale: 'Italia Viva vuole parlare di contenuti. Andare ad elezioni sarebbe un erro… - HuffPostItalia : Matteo Renzi al Quirinale: 'A Mattarella non ho fatto il nome di Conte' - taulant_mataj : @scannavo @FQLive @GiuseppeConteIT @Quirinale Dovrebbe essere il contrario, Renzi che deve decidere con chi stare s… - PippiCalz : RT @francofontana43: Quirinale. Un lungo comizio di Renzi, in cui ha eluso tutte le domande dei giornalisti In compenso ha trovato il tempo… -