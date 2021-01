Renzi al Colle | ok ogni governo | basta non si voti Toglie l’ultimatum sul Mes e sente Conte al telefono | “Non ci sono problemi personali”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Italia viva è pronta ache non si. Il Mes? Non è più “un prendere o lasciare”. I veti sui nomi? Non ci”, tanto che nel pomeriggio Matteoe Giuseppesisentiti al. “L’ho detto al premier dimissionario quando ci siamo sentiti dicendo che Iv non ha”, ha detto il leader di Italia viva parlando ai giornalisti dopo gli oltre 45 minuti con il presidente della Repubblica.ha esordito negando che abbia fatto scoppiare la crisi per “uno scontro personale”. Quindi, come prima cosa, è tornato ad attaccare l’operazione di ricerca dei responsabili. “La caccia al singolo parlamentare è indecorosa”, ha detto, “si è fatto ...