Regolamento Napoli-Spezia: cosa succede in caso di pareggio ai quarti di Coppa Italia (Di giovedì 28 gennaio 2021) Dopo le vittorie agli ottavi di finale, Napoli e Spezia sono pronte a contendersi il pass per le semifinali di Coppa Italia 2020/2021. Fischio d’inizio alle 21:00 di giovedì 28 gennaio. Tutto pronto per il match del Maradona valido per i quarti con le due squadre a caccia di un risultato positivo per continuare la corsa. Ma cosa prevede il Regolamento in caso di pareggio al triplice fischio dell’arbitro? Il quarto di finale è gara secca, a differenza della semifinale. Per cui “risultando pari il numero di reti segnate, le squadre devono disputare due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l’arbitro provvede a far battere i calci di rigore”, si legge nel ... Leggi su sportface (Di giovedì 28 gennaio 2021) Dopo le vittorie agli ottavi di finale,sono pronte a contendersi il pass per le semifinali di2020/2021. Fischio d’inizio alle 21:00 di giovedì 28 gennaio. Tutto pronto per il match del Maradona valido per icon le due squadre a caccia di un risultato positivo per continuare la corsa. Maprevede ilindial triplice fischio dell’arbitro? Il quarto di finale è gara secca, a differenza della semifinale. Per cui “risultando pari il numero di reti segnate, le squadre devono disputare due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l’arbitro provvede a far battere i calci di rigore”, si legge nel ...

enzogoku69 : ??Indice di liquidità di cui tante volte abbiamo parlato, una delle tante variabili che per regolamento condiziona i… - calabrone37 : @domenicofkt @juventina____ Quello contro il napoli mckennie stava già per tirare e mertens lo ha anticipato, per r… - cici1495 : @Duttale @LEmpirico @enrigoletto @dariz03 @FBiasin Non mi fingo Juventino, sono Juventino. Non per questo ho il pro… - ClaudioVerga : Vabbè, l'importante era evitare la sconfitta a tavolino del Napoli che aveva infranto il regolamento. #Olimpiadi - Chiariello_CS : @Minomar76 @YouTube No, il Napoli è sesto pur avendo perso il confronto diretto con la Lazio. Legga bene il regolam… -

Ultime Notizie dalla rete : Regolamento Napoli Napoli - Spezia: il regolamento dei quarti di finale di Coppa Italia Stadionews.it Regolamento Napoli-Spezia: cosa succede in caso di pareggio ai quarti di Coppa Italia

Il regolamento di Napoli-Spezia, match dei quarti di finale di Coppa Italia: cosa succede in caso di pareggio al 90', ecco cosa prevedono le regole ...

Alla fine Juventus-Napoli potrebbe non giocarsi mai più

Rischia di diventare una partita fantasma. Basta che una delle due vada in fondo alle coppe per rendere il recupero impossibile ...

Il regolamento di Napoli-Spezia, match dei quarti di finale di Coppa Italia: cosa succede in caso di pareggio al 90', ecco cosa prevedono le regole ...Rischia di diventare una partita fantasma. Basta che una delle due vada in fondo alle coppe per rendere il recupero impossibile ...