Registrati 14.372 nuovi casi e 492 morti. Il tasso di positività stabile: è al 5,2% Epidemia in Italia|Nel mondo (Di giovedì 28 gennaio 2021) I dati di giovedì 28 gennaio. Meno contagi con meno tamponi (275.179). Il tasso di positività è fermo al 5,2% per il secondo giorno consecutivo. La regione più colpita è la Lombardia per nuove infezioni (+2.603) e vittime (+88). Prosegue il calo delle degenze Leggi su corriere (Di giovedì 28 gennaio 2021) I dati di giovedì 28 gennaio. Meno contagi con meno tamponi (275.179). Ildiè fermo al 5,2% per il secondo giorno consecutivo. La regione più colpita è la Lombardia per nuove infezioni (+2.603) e vittime (+88). Prosegue il calo delle degenze

