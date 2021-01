Regioni e Governo hanno un comportamento criminale sui dati Covid |  dice Marco Cappato

Leggi su agi

(Di giovedì 28 gennaio 2021) AGI - La mancata pubblicazione di tutti isui pazientida parte dellee dell'Istituto Superiore della Sanità rappresenta “unnel pieno di una pandemia”. E' la considerazione resa all'AGI dache arriva a diatriba in pieno corso tra la giunta lombarda e l'Iss sulle cifre chedeterminato per errore la zona rossa nella regione più colpita dal contagio. "Da 10 mesi chiediamo la pubblicazione di tutti i" Il tesoriere dell'associazione ‘Luca Coscioni' si riferisce, in particolare, allo scambio contenuto in un documento interno alla Regione tra un funzionario dell'Istituto e un tecnico di Palazzo Lombardia in cui il primo afferma che “noi non pubblichiamo il dato ...