Reggio Calabria | caso hotel lungomare | Klaus Davi ' vicenda oscura va fatta chiarezza'

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Secondo quanto riporta un documentato articolo della 'Gazzetta del Sud' il rapporto fra Comune e ilsarebbe giunto a termine. Ma lanon finisce qua. Risulta che l'impresa in ...

TgrCalabria : #Ndrangheta I carabinieri di #Reggio Calabria arrestano 10 affiliati alle cosche della Locride, già condannati nel… - juve3stars : Test antigenici a Reggio Calabria: «Inattendibili per screening di massa» - foxyvol : RT @cesaregiorgian1: 'Scilla', mitico ferry-boat (u' ferribottu) che collegava Messina con Reggio Calabria. Questa cartolina dovrebbe risal… - Strill_it : Reggio Calabria – Chiuso l’intero plesso “Klearchos” Istituto Comprensivo “Falcomatà Archi” - meteoincalabria : Variabilità e #Temperature in aumento -

Ultime Notizie dalla rete : Reggio Calabria

“Aver diramato le comunicazioni fissando il saldo del tributo in data odierna ha creato malumori e malcontenti fra i cittadini. Mi chiedo come sia possibile esigere un pagamento così a stretto giro e ...L’ipotesi ricostruttiva che ho reso graficamente – spiega Autellitano – non è altro che l’ulteriore conferma del decennale lavoro del prof. Daniele Castrizio, che mi ha coinvolto nella sua ricerca sul ...