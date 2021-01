Reddito di cittadinanza a camorristi, indagate 120 persone a Napoli. Perquisizioni e sequestri per 1,18 milioni di euro (Di giovedì 28 gennaio 2021) Centoventi condannati per reato di associazione di tipo mafioso, molti ancora in carcere. Ricevevano indebitamente il Reddito di cittadinanza, dopo aver falsamente autocertificato i requisiti per ottenere il sussidio. Dalle prime ore dell’alba, oltre 500 finanzieri della Guardia di Finanza di Napoli, coordinati da quattro Procure (Napoli, Napoli Nord, Nola e Torre Annunziata), stanno eseguendo in diversi quartieri del capoluogo e nell’area metropolitana Perquisizioni nei confronti dei 120 soggetti indagati. Il valore dei sequestri ammonta a 1 milione e 180mila euro. Il sequestro riguarda le somme indebitamente percepite dagli indagati e le carte prepagate utilizzate per l’erogazione nel periodo compreso da aprile 2019 a gennaio 2021. Attraverso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Centoventi condannati per reato di associazione di tipo mafioso, molti ancora in carcere. Ricevevano indebitamente ildi, dopo aver falsamente autocertificato i requisiti per ottenere il sussidio. Dalle prime ore dell’alba, oltre 500 finanzieri della Guardia di Finanza di, coordinati da quattro Procure (Nord, Nola e Torre Annunziata), stanno eseguendo in diversi quartieri del capoluogo e nell’area metropolitananei confronti dei 120 soggetti indagati. Il valore deiammonta a 1 milione e 180mila. Il sequestro riguarda le somme indebitamente percepite dagli indagati e le carte prepagate utilizzate per l’erogazione nel periodo compreso da aprile 2019 a gennaio 2021. Attraverso ...

