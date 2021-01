Recovery Fund, Romano: “Nuovo Governo riparta dal Mezzogiorno” (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Teleborsa) – “Secondo l’ultimo Rapporto SVIMEZ la crisi ingenerata dal contagio da covid-19 fa perdere alle Regioni del Sud 10 miliardi al mese”. E’ quanto sottolinea il Presidente del CISE e dell’ASI Napoli, Giuseppe Romano che si rivolge al Capo dello Stato, Sergio Mattarella. “Lanciamo un appello al Presidente della Repubblica perché faccia nascere un Nuovo Governo che abbia, dopo l’uscita dalla pandemia, l’emergenza Sud in cima all’agenda di un programma di salvezza nazionale”. L’emergenza che si protrae da circa un anno ci fa registrare, da parte delle nostre Associazioni territoriali, dati ancor più pesanti. I posti di lavoro persi sono circa 300 mila; le donne sono il genere più penalizzato. Il tasso di disoccupazione giovanile supera il 12%, più alto della media nazionale. La chiusura e la riapertura a singhiozzo delle ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Teleborsa) – “Secondo l’ultimo Rapporto SVIMEZ la crisi ingenerata dal contagio da covid-19 fa perdere alle Regioni del Sud 10 miliardi al mese”. E’ quanto sottolinea il Presidente del CISE e dell’ASI Napoli, Giuseppeche si rivolge al Capo dello Stato, Sergio Mattarella. “Lanciamo un appello al Presidente della Repubblica perché faccia nascere unche abbia, dopo l’uscita dalla pandemia, l’emergenza Sud in cima all’agenda di un programma di salvezza nazionale”. L’emergenza che si protrae da circa un anno ci fa registrare, da parte delle nostre Associazioni territoriali, dati ancor più pesanti. I posti di lavoro persi sono circa 300 mila; le donne sono il genere più penalizzato. Il tasso di disoccupazione giovanile supera il 12%, più alto della media nazionale. La chiusura e la riapertura a singhiozzo delle ...

“Avevamo intravisto – osserva ancora il Presidente Romano – una luce con il grande piano europeo di ripresa con il Recovery Fund. All’Italia andrà una ingente quota di risorse e il Governo uscente ...

Fmi: Italia usi risorse Recovery per progetti alta qualità

ROMA (28 gennaio 2021) - "E' essenziale" che l'Italia usi le risorse del Recovery Fund "per finanziare progetti di alta qualità che rafforzino le prospettive di crescita, facilitino una transizione ...

