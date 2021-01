Rebus crisi: secondo giorno consultazioni, si cerca maggioranza solida (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Teleborsa) – secondo giorno di consultazioni al Quirinale. Dopo le alte cariche istituzionali di ieri oggi è la volta di Pd e Italia Viva che ancora non scopre le carte. Almeno per ora, la situazione non sembra avviata ad alcuna schiarita. Restano le distanze tra i partiti soprattutto sul nome del Premier. Il Capo dello Stato chiede una maggioranza solida, ma al momento il passaggio è stretto e complicato. Primo a salire al Colle il gruppo “per le Autonomie”. “Abbiamo una preferenza per un eventuale Conte Ter. Abbiamo avuto una buona esperienza con Conte che ci ha sempre dato una mano. Pensiamo sia un punto di equilibrio tra tutti i partiti che formano questo governo e senza di lui è difficile avere una stabilità”, ha detto Julia Unterberger al termine dell’incontro con il Presidente della ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 28 gennaio 2021) (Teleborsa) –dial Quirinale. Dopo le alte cariche istituzionali di ieri oggi è la volta di Pd e Italia Viva che ancora non scopre le carte. Almeno per ora, la situazione non sembra avviata ad alcuna schiarita. Restano le distanze tra i partiti soprattutto sul nome del Premier. Il Capo dello Stato chiede una, ma al momento il passaggio è stretto e complicato. Primo a salire al Colle il gruppo “per le Autonomie”. “Abbiamo una preferenza per un eventuale Conte Ter. Abbiamo avuto una buona esperienza con Conte che ci ha sempre dato una mano. Pensiamo sia un punto di equilibrio tra tutti i partiti che formano questo governo e senza di lui è difficile avere una stabilità”, ha detto Julia Unterberger al termine dell’incontro con il Presidente della ...

