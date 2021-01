Rauti: “Sono un attaccante duttile, ho un sogno nel cassetto. Ricordo più bello? Quella foto con Ibrahimovic!” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nicola Rauti sta diventando sempre più un punto fermo del Palermo.Il giovane attaccante rosanero è stato impiegato da mister Roberto Boscaglia in modo continuo e lui ha risposto sul campo, spesso e volentieri, con prestazioni maiuscole. L'ex calciatore del Torino, nel corso dell'intervista rilasciata a Diretta Stadio in onda sul Gold78, ha parlato di presente e futuro."Se devo essere sincero ho sempre amato giocare da prima punta, ma chiaramente crescendo mi Sono dovuto adattare. Credo di essere un calciatore duttile e questa caratteristica deve essere il mio punto di forza per il futuro, non voglio fossilizzarmi nel saper giocare solo in una posizione. Futuro a Palermo? Ci penso davvero tanto e confermo che sarebbe davvero una cosa bella, la città mi ha colpito e io mi sto davvero affezionando. Il ... Leggi su mediagol (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nicolasta diventando sempre più un punto fermo del Palermo.Il giovanerosanero è stato impiegato da mister Roberto Boscaglia in modo continuo e lui ha risposto sul campo, spesso e volentieri, con prestazioni maiuscole. L'ex calciatore del Torino, nel corso dell'intervista rilasciata a Diretta Stadio in onda sul Gold78, ha parlato di presente e futuro."Se devo essere sincero ho sempre amato giocare da prima punta, ma chiaramente crescendo midovuto adattare. Credo di essere un calciatoree questa caratteristica deve essere il mio punto di forza per il futuro, non voglio fossilizzarmi nel saper giocare solo in una posizione. Futuro a Palermo? Ci penso davvero tanto e confermo che sarebbe davvero una cosa bella, la città mi ha colpito e io mi sto davvero affezionando. Il ...

WiAnselmo : Rauti: 'Sono un attaccante duttile, ho un sogno nel cassetto. Ricordo più bello? Quella foto con Ibrahimovic!'… - Mediagol : Rauti: 'Sono un attaccante duttile, ho un sogno nel cassetto. Ricordo più bello? Quella foto con Ibrahimovic!'… - ILOVEPACALCIO : Rauti: «Al Torino sono stato fortunato. Lo scorso anno vicino a vincere un trofeo, ma...» - Ilovepalermocalcio - Roxas_223 : @GGiglio99 Almici e Rauti non sono male - CarloV48472671 : @Drogba172381242 @G_B0TTAZZI @GuidoCrosetto @LucaBizzarri Sono Carlo, non Carla... non sbarello. Tu puoi dire anche… -