Quei like alle foto della showgirl Selvaggia Roma partiti dall’account di Salvini: “Avvisate Francesca Verdini” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Matteo Salvini e i “like” a Selvaggia Roma su Instagram dall’account Instagram di Matteo Salvini sono partiti diversi cuoricini sulle foto della showgirl Selvaggia Roma. Il leader della Lega, fidanzato con Francesca Verdini, avrebbe messo ripetutamente “like” alle immagini sexy della ex concorrente del Grande Fratello. Un dettaglio che non è di certo passato inosservato a Dagospia, che ha contato i “mi piace” dell’ex vicepremier sulle foto della influencer Romana. Gli apprezzamenti virtuali di Salvini a ... Leggi su tpi (Di giovedì 28 gennaio 2021) Matteoe i “” asu InstagramInstagram di Matteosonodiversi cuoricini sulle. Il leaderLega, fidanzato con, avrebbe messo ripetutamente “immagini sexyex concorrente del Grande Fratello. Un dettaglio che non è di certo passato inosservato a Dagospia, che ha contato i “mi piace” dell’ex vicepremier sulleinfluencerna. Gli apprezzamenti virtuali dia ...

Noovyis : (Matteo Salvini, tutti quei “like” a Selvaggia Roma non passano inosservati: e Francesca Verdini?) Playhitmusic - - Italia_Notizie : Matteo Salvini, tutti quei “like” a Selvaggia Roma non passano inosservati: e Francesca Verdini? - FQMagazineit : Matteo Salvini, tutti quei “like” a Selvaggia Roma non passano inosservati: e Francesca Verdini? - s4dvicious : ma tutti quei like siete cessi #tzvip - Auri_dl : Ma tutti quei like ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Quei like I disegni che raccontano Bergamo su Instagram e portano like Corriere Bergamo - Corriere della Sera Matteo Salvini, tutti quei “like” a Selvaggia Roma non passano inosservati: e Francesca Verdini?

COSA SUCCEDE TRA SALVINI E SELVAGGIA ROMA? Tutti quei like del leader leghista alle sue foto sexy non sono passati ...

COSA SUCCEDE TRA SALVINI E SELVAGGIA ROMA? Tutti quei like del leader leghista alle sue foto sexy non sono passati ...