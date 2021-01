Qualificazioni Europei Under 21 2023: tutti i gironi, Italia nel gruppo F (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nella mattinata di giovedì 28 gennaio sono stati sorteggiati i giorni di qualificazione degli Europei Under 21, in programma nel 2023. Urna non particolarmente benevola per l’Italia. Gli azzurri dovranno infatti vedersela con compagini ostiche come Svezia e Irlanda. Di seguito tutti e nove i gruppi di qualificazione del Campionato Europeo Under 21 del 2023: Qualificazioni Europei Under 21 2023: sorteggiato il girone dell’Italia, rivali insidiose gruppo A: Croazia, Austria, Norvegia, Finlandia, Azerbaigian, Estoniagruppo B: Germania, Polonia, Israele, Ungheria, Lettonia, San Marinogruppo C: Spagna, Russia, Slovacchia, Irlanda del Nord, ... Leggi su sportface (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nella mattinata di giovedì 28 gennaio sono stati sorteggiati i giorni di qualificazione degli21, in programma nel. Urna non particolarmente benevola per l’. Gli azzurri dovranno infatti vedersela con compagini ostiche come Svezia e Irlanda. Di seguitoe nove i gruppi di qualificazione del Campionato Europeo21 del21: sorteggiato il girone dell’, rivali insidioseA: Croazia, Austria, Norvegia, Finlandia, Azerbaigian, EstoniaB: Germania, Polonia, Israele, Ungheria, Lettonia, San MarinoC: Spagna, Russia, Slovacchia, Irlanda del Nord, ...

