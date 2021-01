Quali animali possono essere colpiti dal coronavirus? (Di giovedì 28 gennaio 2021) (foto: freephotos via Pixabay)Il coronavirus non colpisce solo l’essere umano o il pipistrello, ma anche molti altri animali: è di due giorni fa la notizia di una tigre e due leoni contagiati in uno zoo in Svezia, e non è il primo episodio di questo genere. In base alle prove scientifiche finora raccolte, i più vulnerabili al Covid-19 sembrano essere i mammiferi, inclusi i nostri pet (cani, gatti, criceti) ma anche visoni, scimmie e grandi felini. Anche se sono colpiti dal virus non ci sono prove che possano giocare un ruolo nel contagiarci. Ci sono già diversi studi, anche se ancora limitati, che ci forniscono le prime importanti informazioni su come comportarci. I mammiferi, più colpiti In generale i mammiferi potrebbero essere più vulnerabili di pesci, rettili e ... Leggi su wired (Di giovedì 28 gennaio 2021) (foto: freephotos via Pixabay)Ilnon colpisce solo l’umano o il pipistrello, ma anche molti altri: è di due giorni fa la notizia di una tigre e due leoni contagiati in uno zoo in Svezia, e non è il primo episodio di questo genere. In base alle prove scientifiche finora raccolte, i più vulnerabili al Covid-19 sembranoi mammiferi, inclusi i nostri pet (cani, gatti, criceti) ma anche visoni, scimmie e grandi felini. Anche se sonodal virus non ci sono prove che possano giocare un ruolo nel contagiarci. Ci sono già diversi studi, anche se ancora limitati, che ci forniscono le prime importanti informazioni su come comportarci. I mammiferi, piùIn generale i mammiferi potrebberopiù vulnerabili di pesci, rettili e ...

