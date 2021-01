PSG, Pochettino risponde a Laporta: “Nel calcio non ci sono santi, sull’arrivo di Messi ho solo una cosa da dire” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Mauricio Pochettino polemico nei riguardi di Joan Laporta.Il neo tecnico del PSG non le ha mandate a dire al candidato alla presidenza del Barcellona che nei giorni scorsi aveva parlato di mancanza di rispetto del club parigino. Argomento principale chiaramente Lionel Messi che al termine della stagione potrebbe lasciare la Catalogna per approdare in quel di Parigi. In merito a tale argomento, nel corso dell'intervista rilasciata a Marca, si è così espresso l'allenatore argentino."Rispetto i giocatori che appartengono ad altre squadre, capisco che gli altri si arrabbino se se ne parla. Sappiamo però che nel calcio non ci sono santi, nessuno si può lamentare del fatto che ogni club lavori costantemente per migliorare la propria rosa. Se vedrei bene ... Leggi su mediagol (Di venerdì 29 gennaio 2021) Mauriciopolemico nei riguardi di Joan.Il neo tecnico del PSG non le ha mandate aal candidato alla presidenza del Barcellona che nei giorni scorsi aveva parlato di mancanza di rispetto del club parigino. Argomento principale chiaramente Lionelche al termine della stagione potrebbe lasciare la Catalogna per approdare in quel di Parigi. In merito a tale argomento, nel corso dell'intervista rilasciata a Marca, si è così espresso l'allenatore argentino."Rispetto i giocatori che appartengono ad altre squadre, capisco che gli altri si arrabbino se se ne parla. Sappiamo però che nelnon ci, nessuno si può lamentare del fatto che ogni club lavori costantemente per migliorare la propria rosa. Se vedrei bene ...

