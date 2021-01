Privacy, arriva il decalogo per la gestione etica dei dati personali (Di giovedì 28 gennaio 2021) ROMA – L’eredità dell’ex Garante della Privacy europeo Giovanni Buttarelli raccolta dai maggiori esperti italiani di protezione dei dati e trasformata in 10 principi, il ‘Decalogo per una gestione etica dei dati personali nella società contemporanea digitale’, un documento guida rivolto agli operatori dell’ICT che nasce in seno all’Associazione Nazionale dei Responsabili e Operatori della Conservazione dei dati (Anorc) per “coagulare la forza dei singoli per il perseguimento di obiettivi ritenuti di comune interesse”. Il documento è stato pubblicato oggi sul sito di ANORC in occasione della Giornata europea della protezione dei dati ed è consultabile dall’apposita pagina: https://anorc.eu/diritti-digitali/. Verrà anche presentato durante l’ultima settimana del Dig.eat 2021, l’evento sul digitale in corso sino al 12 febbraio sulla piattaforma www.digeat.it. Leggi su dire (Di giovedì 28 gennaio 2021) ROMA – L’eredità dell’ex Garante della Privacy europeo Giovanni Buttarelli raccolta dai maggiori esperti italiani di protezione dei dati e trasformata in 10 principi, il ‘Decalogo per una gestione etica dei dati personali nella società contemporanea digitale’, un documento guida rivolto agli operatori dell’ICT che nasce in seno all’Associazione Nazionale dei Responsabili e Operatori della Conservazione dei dati (Anorc) per “coagulare la forza dei singoli per il perseguimento di obiettivi ritenuti di comune interesse”. Il documento è stato pubblicato oggi sul sito di ANORC in occasione della Giornata europea della protezione dei dati ed è consultabile dall’apposita pagina: https://anorc.eu/diritti-digitali/. Verrà anche presentato durante l’ultima settimana del Dig.eat 2021, l’evento sul digitale in corso sino al 12 febbraio sulla piattaforma www.digeat.it.

Apple spiega come funziona la profilazione di massa dei dati personali

In occasione della giornata internazionale della privacy, l'azienda di Cupertino pubblica un documento per sensibilizzare gli utenti. In arrivo a breve anche l'aggiornamento di iOS che ha fatto infuri ...

