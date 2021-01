Previsioni meteo 28 gennaio: alta pressione sull’Italia (Di giovedì 28 gennaio 2021) Le Previsioni meteo di oggi, giovedì 28 gennaio 2021: tempo stabile sull’Italia grazie all’anticiclone, deboli piogge sulle Isole maggiori e neve sulle Alpi sull’Italia condizioni meteo stabili grazie all’alta pressione che da inizio settimana sta tenendo lontane le perturbazioni. Poche le variazioni di rilievo nella giornata di oggi, che trascorrerà con clima asciutto su quasi… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 28 gennaio 2021) Ledi oggi, giovedì 282021: tempo stabilegrazie all’anticiclone, deboli piogge sulle Isole maggiori e neve sulle Alpicondizionistabili grazie all’che da inizio settimana sta tenendo lontane le perturbazioni. Poche le variazioni di rilievo nella giornata di oggi, che trascorrerà con clima asciutto su quasi… L'articolo Corriere Nazionale.

infoitinterno : Meteo, nuovo codice giallo per ghiaccio. Le previsioni per i giorni della Merla - zazoomblog : Meteo le previsioni di giovedì 28 gennaio e del weekend - #Meteo #previsioni #giovedì #gennaio - Beppe74082915 : @Libero_official Le previsioni sono come il meteo il 50 % sbagliata, i sondaggi dicono il 16 e se fosse il 17 % porta sfiga? - mtvgobservatory : Previsioni meteo per la provincia di Avellino per il giorno 28/01/2021 - infoitinterno : Meteo, le previsioni di giovedì 28 gennaio e del weekend -