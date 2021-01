Prandelli: «Kokorin e Malcuit innesti importanti ma…» – VIDEO (Di giovedì 28 gennaio 2021) Cesare Prandelli ha parlato in conferenza stampa degli arrivi di Kokorin e Malcuit: queste le parole del tecnico viola Cesare Prandelli ha parlato in conferenza stampa degli arrivi di Kokorin e Malcuit. Queste le parole del tecnico viola. «Nel momento in cui avranno la condizione della squadra ci daranno una mano perché sia Kokorin che Malcuit hanno qualità. Sono contento di queste operazioni, visto che avevo parlato spesso di non volere giocatori scontenti: nelle scelte fatta sul mercato, abbiamo avuto un certo tipo di programmazione» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Cesareha parlato in conferenza stampa degli arrivi di: queste le parole del tecnico viola Cesareha parlato in conferenza stampa degli arrivi di. Queste le parole del tecnico viola. «Nel momento in cui avranno la condizione della squadra ci daranno una mano perché siachehanno qualità. Sono contento di queste operazioni, visto che avevo parlato spesso di non volere giocatori scontenti: nelle scelte fatta sul mercato, abbiamo avuto un certo tipo di programmazione» Leggi su Calcionews24.com

