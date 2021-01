Prada Cup | Vasco Vascotto | “Gli americani stanno pregando per il vento forte Sappiamo che saranno pericolosi”

Leggi su oasport

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Giovedì di vigilia per Luna Rossa, che stanotte incomincerà la semifinale diCup contro American Magic. A partire dalle ore 03.00 italiane, l’equipaggio sponsorizzato dae Pirelli sarà chiamato a una sfida avvincente contro gli statunitensi. Andranno in scena le prime due regate, in palio due punti fondamentali nella rincorsa all’atto conclusivo (si qualifica chi vince quattro gare). La flotta italiana è particolarmente motivata, ma dovrà stare molto attenta alla voglia di rivalsa degli avversari, reduci da dieci giorni di lavoro per riparare la barca danneggiata in una scuffia. Le previsioni meteo parlano diper la prima giornata di semifinali, condizioni non così gradite a Luna Rossa. Tra sabato e domenica, invece, dovrebbe soffiare una brezza leggera. Non c’è stata la tanto attesa conferenza ...