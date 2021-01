Prada Cup, Tommaso Chieffi: “American Magic favorita con vento forte, ma Luna Rossa può farcela” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tommaso Chieffi va considerato a buon diritto come uno dei migliori velisti italiani di tutti i tempi. Campione d’Europa e del Mondo nella classe 470, quinto alle Olimpiadi di Los Angeles 1984, prima di diventare una presenza fissa in Coppa America dal 1987 al 2007. Lo ricordiamo nel ruolo di tattico nel Moro di Venezia che vinse una entusiasmante Louis Vuitton Cup nel 1992. Il carrarese, nominato velista dell’anno nel 1998, sta seguendo con grande attenzione le dinamiche della Prada Cup in corso di svolgimento ad Auckland, in Nuova Zelanda. Un campo di regata che conosce molto bene, avendo preso parte all’edizione 2003 come tattico degli Americani di Oracle BMW Racing. Con Chieffi abbiamo analizzato diversi temi interessanti in vista dell’attesissima semifinale tra Luna ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 gennaio 2021)va considerato a buon diritto come uno dei migliori velisti italiani di tutti i tempi. Campione d’Europa e del Mondo nella classe 470, quinto alle Olimpiadi di Los Angeles 1984, prima di diventare una presenza fissa in Coppa America dal 1987 al 2007. Lo ricordiamo nel ruolo di tattico nel Moro di Venezia che vinse una entusiasmante Louis Vuitton Cup nel 1992. Il carrarese, nominato velista dell’anno nel 1998, sta seguendo con grande attenzione le dinamiche dellaCup in corso di svolgimento ad Auckland, in Nuova Zelanda. Un campo di regata che conosce molto bene, avendo preso parte all’edizione 2003 come tattico deglii di Oracle BMW Racing. Conabbiamo analizzato diversi temi interessanti in vista dell’attesissima semifinale tra...

