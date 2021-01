Prada Cup, Pietro Sibello: “Ogni regata è imprevedibile. Non dobbiamo lasciare nessuna porta aperta ad American Magic” (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli: stanotte si riaccende ad Auckland la corsa verso la 36ma Coppa America di vela. A partire dalle ore 3 della notte italiana andranno infatti in scena le prime due regate della semifinale di Prada Cup 2021 tra Luna Rossa Prada Pirelli e American Magic, pronti a sfidarsi in una serie al meglio delle sette gare con l’obiettivo di raggiungere i britannici di Ineos Team UK nell’atto conclusivo delle Challenger Series. Grande attesa dunque in casa Italia per vedere nuovamente all’opera Luna Rossa, reduce dal secondo posto nel Round Robin con un bilancio complessivo di 3/3. “Questa Coppa ci ha insegnato che Ogni regata è imprevedibile. Le regate saranno difficili, come tutte, e noi dobbiamo assolutamente dare il ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 gennaio 2021) Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli: stanotte si riaccende ad Auckland la corsa verso la 36ma Coppa America di vela. A partire dalle ore 3 della notte italiana andranno infatti in scena le prime due regate della semifinale diCup 2021 tra Luna RossaPirelli e, pronti a sfidarsi in una serie al meglio delle sette gare con l’obiettivo di raggiungere i britannici di Ineos Team UK nell’atto conclusivo delle Challenger Series. Grande attesa dunque in casa Italia per vedere nuovamente all’opera Luna Rossa, reduce dal secondo posto nel Round Robin con un bilancio complessivo di 3/3. “Questa Coppa ci ha insegnato che. Le regate saranno difficili, come tutte, e noiassolutamente dare il ...

