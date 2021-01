Prada Cup | Luna Rossa cambia una regola! American Magic infuriata Cos’è successo? Novità in partenza

Leggi su oasport

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Clima letteralmente infuocato alla vigilia della semifinale diCup che scatterà questa notte (alle ore 03.00 italiane).si appresta ad affrontareal meglio delle sette regate, serviranno quattro vittorie per accedere all’atto conclusivo contro Ineos Uk e continuare la rincorsa verso la possibilità di fronteggiare Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. I rapporti tra gli italiani e gli statunitensi sono sempre più tesi dopo la decisione dire una regola da parte dell’equipaggio guidato a terra dallo skipper Max Sirena.è Challenger of Record, ovvero è il primo sfidante di New Zealand (ha gettato per prima il guanto di sfida ai kiwi). In virtù di questo status ha il diritto di modificare ...