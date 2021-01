Prada Cup, come è cambiata Luna Rossa con i nuovi foil. Ma c’è il rebus meteo… (Di giovedì 28 gennaio 2021) Luna Rossa si sta preparando per la delicatissima semifinale di Prada Cup contro American Magic. Si preannuncia un confronto particolarmente vibrante e avvincente, valido per l’accesso all’atto conclusivo contro Ineos Uk. L’imbarcazione italiana ha perso la sfida con i britannici ed deve così passare da questa contesa con il team a stelle e strisce, capace di riparare lo scafo in dieci giorni dopo la terribile scuffia rimediata proprio in un match race contro l’equipaggio tricolore. James Spithill e compagni hanno tutte le carte in regola per imporsi in quattro regate e qualificarsi alla Finale della Prada Cup, ma si preannuncia un testa a testa rovente a partire da venerdì 29 gennaio. Si entra nel vivo della battaglia sportiva nella baia di Auckland (Nuova Zelanda) e Luna Rossa potrà ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 gennaio 2021)si sta preparando per la delicatissima semifinale diCup contro American Magic. Si preannuncia un confronto particolarmente vibrante e avvincente, valido per l’accesso all’atto conclusivo contro Ineos Uk. L’imbarcazione italiana ha perso la sfida con i britannici ed deve così passare da questa contesa con il team a stelle e strisce, capace di riparare lo scafo in dieci giorni dopo la terribile scuffia rimediata proprio in un match race contro l’equipaggio tricolore. James Spithill e compagni hanno tutte le carte in regola per imporsi in quattro regate e qualificarsi alla Finale dellaCup, ma si preannuncia un testa a testa rovente a partire da venerdì 29 gennaio. Si entra nel vivo della battaglia sportiva nella baia di Auckland (Nuova Zelanda) epotrà ...

