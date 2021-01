Potenza, incidente sul Monte Sirino: muore guida escursionista (Di giovedì 28 gennaio 2021) POTENZA – Incidente sul Monte Sirino, in provincia di Potenza, nel Lagonegrese. Durante un’escursione, nel pomeriggio, un uomo ha perso la vita scivolando dalla parete rocciosa. Ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente. La vittima e’ Fabio Limongi, 49 anni, di Lauria. Leggi su dire (Di giovedì 28 gennaio 2021) POTENZA – Incidente sul Monte Sirino, in provincia di Potenza, nel Lagonegrese. Durante un’escursione, nel pomeriggio, un uomo ha perso la vita scivolando dalla parete rocciosa. Ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente. La vittima e’ Fabio Limongi, 49 anni, di Lauria.

