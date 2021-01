Poste Italiane, disponibili on-line i dati per la richiesta dell’Isee (Di giovedì 28 gennaio 2021) Da giovedì 28 gennaio è possibile richiedere anche on-line i dati dei rapporti intercorrenti con Poste Italiane relativi all’anno 2019 e necessari per la presentazione dell’attestazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente). La certificazione sarà disponibile in tempo reale; per poterla ottenere sarà necessario accedere tramite le proprie credenziali al sito Poste.it nella sezione dedicata. Il documento, che viene emesso su richiesta dell’intestatario, è la sintesi dei prodotti in possesso del cliente, in particolare riporta saldo e giacenza media dei conti attivi/estinti nel corso d’anno 2019, dei libretti di risparmio, dei Buoni Fruttiferi Postali, delle Postepay nominative e delle Carte Enti Previdenziali, il valore nominale dei Fondi di ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 28 gennaio 2021) Da giovedì 28 gennaio è possibile richiedere anche on-dei rapporti intercorrenti conrelativi all’anno 2019 e necessari per la presentazione dell’attestazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente). La certificazione sarà disponibile in tempo reale; per poterla ottenere sarà necessario accedere tramite le proprie credenziali al sito.it nella sezione dedicata. Il documento, che viene emesso sudell’intestatario, è la sintesi dei prodotti in possesso del cliente, in particolare riporta saldo e giacenza media dei conti attivi/estinti nel corso d’anno 2019, dei libretti di risparmio, dei Buoni Fruttiferi Postali, dellepay nominative e delle Carte Enti Previdenziali, il valore nominale dei Fondi di ...

MarioGuglielmi : Poste Italiane, disponibili on-line nella provincia di Imperia i dati 2019 per la richiesta dell’Isee - Rivierapress24 : Poste Italiane, disponibili on-line nella provincia di Imperia i dati 2019 per la richiesta dell’Isee - MO0NTAEGI : ho comprato due the journey praying circle per i taekookjin visto che poste italiane mi hanno perso googie @ pi ti denuncio - GiornaleLORA : Poste Italiane: a Viterbo e provincia disponibili on- line i dati 2019 per la richiesta dell’ISEE - Alexfacchinetti : @PosteSpedizioni Traccio una lode alle Poste Italiane per i disservizi che funzionano alla grande. Se uno oggi st… -