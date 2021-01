Positivo al Covid, muore docente salernitano (Di giovedì 28 gennaio 2021) di Erika Noschese Il Coronavirus uccide ancora. L’ultima vittima, nella città capoluogo, è un professore di matematica della scuola Quasimodo. Il professore, già affetto da patologie pregresse, è deceduto ieri mattina al Ruggi d’Aragona dove era ricoverato dopo il peggioramento delle sue condizioni di salute. Stando a quanto emerge, l’uomo sarebbe stato contagiato dalla badante, risultata positiva al Covid-19 ma asintomatica e la famiglia, solo poco tempo fa, aveva pianto la scomparsa del cognato, proprio a causa del virus. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 28 gennaio 2021) di Erika Noschese Il Coronavirus uccide ancora. L’ultima vittima, nella città capoluogo, è un professore di matematica della scuola Quasimodo. Il professore, già affetto da patologie pregresse, è deceduto ieri mattina al Ruggi d’Aragona dove era ricoverato dopo il peggioramento delle sue condizioni di salute. Stando a quanto emerge, l’uomo sarebbe stato contagiato dalla badante, risultata positiva al-19 ma asintomatica e la famiglia, solo poco tempo fa, aveva pianto la scomparsa del cognato, proprio a causa del virus. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

ladyonorato : In UK c’è una commissione d’inchiesta sul Covid. E ha accertato che ogni soggetto deceduto o ricoverato per varie c… - ladyonorato : ATTENZIONE: per tutti coloro che hanno SINTOMI Covid-19 (anche prima di avere esito di tampone positivo), specie in… - salernotoday : Covid-19: chiude il Municipio a Montecorice, altri casi in quattro comuni - ilSicilia : #CoronavirusSicilia #comunedipalermo Dipendente comunale positivo al Covid, chiusi gli uffici della IV circoscrizio… - bioccolo : RT @Teal_Moon_93: E niente ormai bisogna vivere alla giornata,collega del mio fidanzato positivo al covid e quindi lui è in quarantena e io… -