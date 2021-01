Porto abusivo di armi, Carabinieri denunciano coppia a Solofra. (Di giovedì 28 gennaio 2021) Prosegue l'azione dei Carabinieri della Compagnia di Solofra, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità. I Carabinieri ... Leggi su gazzettadiavellino (Di giovedì 28 gennaio 2021) Prosegue l'azione deidella Compagnia di, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità. I...

GazzettAvellino : Porto abusivo di armi, Carabinieri denunciano coppia a Solofra. - Cate0175 : RT @ilmetropolitan: ????#Trieste. Due arresti per traffico di #stupefacenti, resistenza e porto abusivo di #armi - - ABIMAGE : Trieste - Due arresti per traffico di stupefacenti, resistenza e porto abusivo... I Carabinieri della Sezione Opera… - ABIMAGE : Trieste - Due arresti per traffico di stupefacenti, resistenza e porto abusivo... - IlPetilino : Arresto a Cirò Marina per ricettazione e porto d’armi abusivo -

Ultime Notizie dalla rete : Porto abusivo Due arresti per traffico di stupefacenti, resistenza e porto abusivo di armi La Valle Dei Templi Ormeggi abusivi. Ordine di sgombero per i rimorchiatori Panfido sul canale Brentella

L’Autorità portuale ha dato 20 giorni di tempo rimuovere gli ormeggi e il pontone degli uffici considerato abusivo. Il presidente Calderan: ...

Chiama i soccorsi: “Hanno sequestrato una mia amica”, ma era tutto falso

Finge il sequestro di un'amica, taglia le gomme di un'auto poi minaccia di morte i Carabinieri L'uomo, un 70enne pluripregiudicato, è stato arrestato.

L’Autorità portuale ha dato 20 giorni di tempo rimuovere gli ormeggi e il pontone degli uffici considerato abusivo. Il presidente Calderan: ...Finge il sequestro di un'amica, taglia le gomme di un'auto poi minaccia di morte i Carabinieri L'uomo, un 70enne pluripregiudicato, è stato arrestato.