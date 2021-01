Polonia, migliaia di persone in strada contro la sentenza che vieta quasi totalmente l’aborto – Video (Di giovedì 28 gennaio 2021) Mercoledì è entrata in vigore una controversa sentenza del tribunale polacco che impone un divieto quasi totale dell’aborto, scatenando proteste a livello nazionale che hanno portato migliaia di persone nelle strade nonostante le restrizioni del coronavirus. La decisione decreta che tutti gli aborti in Polonia saranno vietati tranne nei casi di stupro e incesto, o quando la vita o la salute della madre sono considerate a rischio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 gennaio 2021) Mercoledì è entrata in vigore unaversadel tribunale polacco che impone un divietototale del, scatenando proteste a livello nazionale che hanno portatodinelle strade nonostante le restrizioni del coronavirus. La decisione decreta che tutti gli aborti insarannoti tranne nei casi di stupro e incesto, o quando la vita o la salute della madre sono considerate a rischio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

