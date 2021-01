“Pierpaolo finiscila | Elisabetta sta soffrendo” Caos al GF Vip | le urla nella casa È successo tutto all’improvviso

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Ancora problemi perPretelli. Stavolta è da fuori il ‘Grande Fratello Vip’ che si è abbattuto uno tsunami su di lui. Non si è trattato di qualche dichiarazione fatta da ex concorrenti o dai suoi parenti, di cui non ne è ancora venuto a conoscenza. Purtroppo stavolta ha ascoltatoe non è rimasto ovviamente felice. Certo, ha tentato in tutti i modi di non far trasparire reazioni spropositate, ma indubbiamente dentro di sé avrà provato un certo fastidio per quelle parole. Ad essere tirata in ballo è stata ancheGregoraci.Pretelli continua dunque ad essere criticato da molti spettatori per il suo avvicinamento a Giulia Salemi. Questa storia con l’influencer italo-persiana non è andata giù sopratai fan dell’ex moglie di Flavio Briatore. Speravano fermamente in una ...