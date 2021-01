Piero Angela inaugura a distanza il nuovo anno accademico dell’Unisannio (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Un caldo abbraccio di sostegno ai giovani e un ammonimento sulla situazione culturale e scientifica del Paese: questi i momenti centrali dell’intenso intervento di Piero Angela, il grande divulgatore scientifico e giornalista italiano, nel corso della Cerimonia inaugurale dell’anno accademico 2020/2021 dell’Università degli Studi del Sannio, presieduta dal Rettore Gerardo Canfora. La Cerimonia ai tempi del Covid ha rispettato i protocolli anti-contagio, l’Auditorium dell’ex Convento di Sant’Agostino oggi era semivuoto rispetto all’affollamento che invece caratterizzò la medesima Cerimonia di un anno, quando fu presente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’importanza dell’appuntamento è stata sottolineata dalla presenza delle massime ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Un caldo abbraccio di sostegno ai giovani e un ammonimento sulla situazione culturale e scientifica del Paese: questi i momenti centrali dell’intenso intervento di, il grande divulgatore scientifico e giornalista italiano, nel corso della Cerimoniale dell’2020/2021 dell’Università degli Studi del Sannio, presieduta dal Rettore Gerardo Canfora. La Cerimonia ai tempi del Covid ha rispettato i protocolli anti-contagio, l’Auditorium dell’ex Convento di Sant’Agostino oggi era semivuoto rispetto all’affollamento che invece caratterizzò la medesima Cerimonia di un, quando fu presente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’importanza dell’appuntamento è stata sottolineata dalla presenza delle massime ...

