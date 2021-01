Pier Cortese: fuori il singolo "Tu Non Mi Manchi", che anticipa il nuovo album di inediti (Testo e Audio) (Di giovedì 28 gennaio 2021) ... nel primo ritornello simulo, infatti, una posizione 'fetale', che giustifica la nudità e il senso di tutto." Pier Cortese TU NON MI Manchi - Testo Per esempio c' è il sole anche se piove tanto Leggo ... Leggi su allmusicitalia (Di giovedì 28 gennaio 2021) ... nel primo ritornello simulo, infatti, una posizione 'fetale', che giustifica la nudità e il senso di tutto."TU NON MIPer esempio c' è il sole anche se piove tanto Leggo ...

Il brano anticipa l'uscita del nuovo album. Esce oggi, martedì 19 gennaio, “Tu non mi manchi” il nuovo singolo e video di Pier Cortese, preludio al prossimo disco di inediti del musicista, cantautore ...

È tornato Pier Cortese

Il suo ultimo album da cantautore è del 2009. 'Tu non mi manchi' è il nuovo singolo che anticipa finalmente il prossimo disco di inediti ...

