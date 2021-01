Piano pandemico, ministro Speranza sentito dalla Procura di Bergamo (Di giovedì 28 gennaio 2021) ministro Speranza sentito dalla Procura di Bergamo sul Piano pandemico. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso. ROMA – Il ministro Speranza è stato sentito dalla Procura di Bergamo sul Piano pandemico e sulla mancata zona rossa ad Alzano e Nembro. Si tratta di un passaggio interlocutorio. Il titolare della Salute, infatti, è stato ascoltato come persona informata sui fatti. Nei prossimi giorni continueranno le audizioni per accertare meglio la dinamica di quanto successo nella prima ondata. Sarà ascoltato anche Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore della Sanità. Il Piano ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 28 gennaio 2021)disul. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso. ROMA – Ilè statodisule sulla mancata zona rossa ad Alzano e Nembro. Si tratta di un passaggio interlocutorio. Il titolare della Salute, infatti, è stato ascoltato come persona informata sui fatti. Nei prossimi giorni continueranno le audizioni per accertare meglio la dinamica di quanto successo nella prima ondata. Sarà ascoltato anche Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore della Sanità. Il...

