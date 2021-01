Piaggio chiude il 2020 con ricavi a 1 | 3 miliardi di euro

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 28 gennaio 2021) (Teleborsa) – Il gruppoha chiuso ilconnetti consolidati pari a circa 1.314 milioni di, in contrazione del 13,6% rispetto a 1.521,3 milioni diregistrati nel 2019. Il lockdown ha implicato la chiusura delle attività produttive e commerciali per diverse settimane, sottolinea la società, i cuisono però tornati a crescere nel secondo semestre(+1,3% sullo stesso periodo 2019). L’indebitamento finanziario netto (PFN) al 31 dicembrerisulta pari a circa 424 milioni di, in miglioramento per circa 125 milioni dirispetto ai 548,6 milioni diregistrati lo scorso 31 marzo all’inizio del primo lockdown. Rispetto al risultato consuntivato al 31 ...