“Pfizer non favorisce gli Usa. L’Italia avrà le sue fiale anche se ci fa causa" (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Per quanto riguarda L’Italia, le dosi fornite la scorsa settimana sono state lievemente ridotte, ma già da questa settimana torneremo ad una regolare fornitura. Vale la pena di notare che in Italia stiamo distribuendo a circa 300 punti di vaccinazione, un numero tra i più alti in Europa”. Lo afferma l’amministratrice delegata di Pfizer Italia la finlandese Päivi Kerkola in un’intervista a Repubblica. anche davanti ad una ipotetica causa civile o penale, Kerkola assicura che L’Italia avrà le sue fiale. “Non intendiamo fare speculazioni su questo, ma continueremo a fornire il vaccino come previsto dagli accordi con la Commissione Europea e ad assicurare, inoltre, la fornitura di tutti i nostri farmaci e vaccini per i pazienti che ne hanno bisogno in Italia e negli ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 28 gennaio 2021) “Per quanto riguarda, le dosi fornite la scorsa settimana sono state lievemente ridotte, ma già da questa settimana torneremo ad una regolare fornitura. Vale la pena di notare che in Italia stiamo distribuendo a circa 300 punti di vaccinazione, un numero tra i più alti in Europa”. Lo afferma l’amministratrice delegata diItalia la finlandese Päivi Kerkola in un’intervista a Repubblica.davanti ad una ipoteticacivile o penale, Kerkola assicura chele sue. “Non intendiamo fare speculazioni su questo, ma continueremo a fornire il vaccino come previsto dagli accordi con la Commissione Europea e ad assicurare, inoltre, la fornitura di tutti i nostri farmaci e vaccini per i pazienti che ne hanno bisogno in Italia e negli ...

