Petizione Unsic Raccoglie Oltre 190 Mila Firme | La Didattica in Presenza non è Sicura

Leggi su youreduaction

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Lacontro laincontinua are adesioni, arrivando a190. “La scuola incontinua a generare problemi gestionali, soprattutto di discontinuità, e sta scontentando tutti, sia coloro che vogliono stare in classe ma non ritengono che ci siano condizioni di sicurezza sia coloro che preferiscono la