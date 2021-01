Perché lo scontro nel mondo della cultura sul Festival di Sanremo è sbagliato e controproducente

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Nei giorni scorsi è montata una polemica molto accesa sulla decisioneRai di tenere ildinelle date già previste di marzo e con la presenza di un pubblico di figuranti. La decisione è ovviamente legata anche alla predisposizione di adeguati protocolli sanitari, così come richiesto anche da FIMI e dall’altre organizzazioni che rappresentano gli operatori del settore, e al fatto che l’evento si svolgerà trasformando il teatro Ariston in uno studio televisivo. La notizia ha suscitato una serie di reazioni negative nel, in particolare del teatro e del cinema, che avrebbe percepito in questa decisione di procedere con l’evento una sorta di discriminazione rispetto al fermo dell’intero settore, che proprio a marzo di fatto arriverà a un anno. Il ...